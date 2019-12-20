Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Eksik Fenerbahçe'de Beşiktaş hazırlıkları! Top kapma...
20.12.2019 - 13:12 |

Eksik Fenerbahçe'de Beşiktaş hazırlıkları! Top kapma...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında 22 Aralık Pazar günü Ülker Stadı'nda Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Eksik Fenerbahçe'de Beşiktaş hazırlıkları! Top kapma...

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda koşu, ısınma, koordinasyon çalışmalarının ardından 5'e 2 pas ve top kapma idmanı gerçekleştirildi.

Antrenman dar alanda çift kale maç ve bireysel çalışmalarla sona erdi. İdmanı bir grup Fenerbahçeli taraftar da takip etti.

Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar antrenmana katılmadı.

Sarı-lacivertli ekip yarın yapacağı idmanın ardından kampa girerek derbi saatini beklemeye başlayacak.

 Eksik Fenerbahçede Beşiktaş hazırlıkları Top kapma...

Sokak Röportajı | Fenerbahçe-Beşiktaş
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika- TFF'den Tuzlaspor açıklaması!

Son dakika- TFF'den Tuzlaspor açıklaması!

Hakkı Çelikel: "Sivas'ı deplasmanda yeneceğiz"

Hakkı Çelikel: "Sivas'ı deplasmanda yeneceğiz"

Ahmet Nur Çebi'den Kadıköy kararı! Derbide...

Ahmet Nur Çebi'den Kadıköy kararı! Derbide...

Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 2-2

Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 2-2

Sıradaki Haber