Ekuban mutluluğu

Bordo-mavili takımda sakatlığı düzelen Ganalı golcü Caleb Ekuban antrenmanlara başladı.



Kulüpten yapılan açıklamada, İtalya’daki tedavisini tamamlayarak Trabzon’a dönen Ekuban’ın doktor kontrolünde çalışmalara başladığı aktarıldı. 11 Eylül’de antrenmanda ayağına aldığı darbe sonucu sol ayak beşinci tarak kemiği tabanında parçalı kırık nedeniyle sakatlanan, 16 Eylül’de ise ameliyat olan Ekuban’ın, fizyoterapist eşliğinde kuvvet çalışmaları gerçekleştirdiği ifade edildi. Sahada yürüyüş ve koşu da yapan golcü oyuncunun 2-3 hafta sonra sahalara dönmesi bekleniyor.