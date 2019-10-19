El Clasico ertelendi, Real rahata erdi

İspanya Futbol Federasyonu, 26 Ekim'deki Barcelona-Real Madrid maçını kentteki olaylar nedeniyle erteledi. El Clasico'nun ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken iki kulüp 18 Aralık tarihinde anlaştı.

Bu erteleme ile birlikte Real Madrid, 22 Ekim'de oynanacak olan G.Saray maçından 4 gün sonra El Clasico'ya çıkmaktan kurtuldu.

Böylelikle Real Madrid 26 Ekim hafta sonunu pas geçmiş olacak ve sarı-kırmızılı temsilcimiz karşısında daha rahat bir kadroyla sahaya çıkabilecek.