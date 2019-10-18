El Clasico resmen ertelendi!

La Liga yönetimi Barcelona kentinde devam eden olaylardan dolayı El Clasico'yu erteledi.

Federasyon, Barcelona ile Real Madrid'e yeni tarihte uzlaşmaları için 21 Ekim'e kadar süre verdi.

Anlaşma sağlanamaması halinde tarihi komite belirleyecek.

Polisle göstericiler çatışıyor

Barcelona başta olmak üzere Katalonya’nın hemen her şehrinde bir süre önce başlayan ve sürmekte olan sokak gösterileri bu kararın gerekçesi olarak gösterildi. Bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere verilen mahkumiyet kararlarına karşı düzenlenen protestolar sırasında zaman zaman şiddet tırmanırken, göstericiler ile polisler arasında çatışmalar çıkıyor.