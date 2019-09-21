Elazığ İl Özel İdare, eski F.Bahçeli Vaughn'u transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Fenerbahçe'de Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan 32 yaşında ve 1,93 metre boyundaki pivotun transfer edildiği belirtildi.

Vaughn'un takımın başarısına büyük katkı sunacağı belirtilen açıklamada, "Yeni oyuncumuz Kia Vaughn transferinin takımımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.