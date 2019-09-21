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HaberlerBasketbolElazığ İl Özel İdare, eski F.Bahçeli Vaughn'u transfer etti
21.09.2019 - 10:49 | | ELAZIĞ (AA)

Elazığ İl Özel İdare, eski F.Bahçeli Vaughn'u transfer etti

Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Elazığ İl Özel İdare, ABD asıllı Çek oyuncu Kia Vaughn'u kadrosuna kattı.

Elazığ İl Özel İdare, eski F.Bahçeli Vaughn'u transfer etti

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Fenerbahçe'de Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan 32 yaşında ve 1,93 metre boyundaki pivotun transfer edildiği belirtildi.

Vaughn'un takımın başarısına büyük katkı sunacağı belirtilen açıklamada, "Yeni oyuncumuz Kia Vaughn transferinin takımımıza ve şehrimize hayırlı olmasını diliyoruz." denildi.

 

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