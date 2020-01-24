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24.01.2020 - 22:40 |

Elazığ'daki deprem nedeniyle Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bir maç ertelendi

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynanması planlanan Birevim Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi mücadelesi Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle ertelendi.

Elazığ'daki deprem nedeniyle Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bir maç ertelendi

Merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen deprem nedeniyle yarın Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde oynanması planlanan Birevim Elazığ İl Özel İdare-Çankaya Üniversitesi mücadelesi ertelendi.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu'nda saat 13.00'te başlaması planlanan karşılaşmanın ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi. 

Açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonu olarak; depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve ülkemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, sarsıntının can ve mal kaybına sebep olmamasını diliyoruz." denildi.

Elazığdaki deprem nedeniyle Kadınlar Basketbol Süper Liginde bir maç ertelendi

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