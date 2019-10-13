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13.10.2019 - 14:24 | | İSTANBUL (AA)

Elif Güneri dünya ikincisi oldu

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası 81 kiloda Elif Güneri, Rus rakibi Zenfira Magomedalieva'ya yenilerek gümüş madalya kazandı.

Elif Güneri dünya ikincisi oldu

Rusya'nın Ulan Ude kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Güneri, 81 kilo finalinde Rus Zenfira Magomedalieva ile karşı karşıya geldi.

Rakibine mağlup olan milli sporcu, podyumun ikinci basamağına çıktı.

Bugün finale çıkan 3 milli sporcudan Elif Güneri ve Buse Naz Çakıroğlu gümüş, Busenaz Sürmeneli ise altın madalya kazandı.

 

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