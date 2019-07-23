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HaberlerFenerbahçeEljif Elmas egale etti!
23.07.2019 - 10:33| İSTANBUL (İHA)

Eljif Elmas egale etti!

Fenerbahçe’nin 16 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli’ye sattığı Eljif Elmas, kulüp tarihinde Sow ile birlikte adını en çok gelir elde edilen transfer listesinde zirveye yazdırdı.

Eljif Elmas egale etti!

Fenerbahçe’nin 16 milyon Euro bonservis bedeliyle Napoli’ye sattığı Eljif Elmas, kulüp tarihinde Sow ile birlikte adını en çok gelir elde edilen transfer listesinde zirveye yazdırdı.

Fenerbahçe, 20 yaşındaki yıldızı Eljif Elmas’ın Napoli’ye transferini resmen duyurdu. İtalyan kulübünden 16 milyon Euro bonservis bedeli alacak olan sarı-lacivertlilerde bu transfer aynı zamanda tarihe de geçti. 2015-2016 sezonunda Senegalli forveti Moussa Sow’u 16 milyon Euro karşılığında Al-Ahli’ye veren Fenerbahçe'de bu satış, ‘en çok gelir elde edilen transfer’ olarak zirvede yer alıyordu. Elmas’ın Napoli’ye 16 milyon Euro bedelle transfer olmasının ardından ise artık zirvede Sow-Elmas ismi yer alıyor.

Sarı-lacivertlilerin, en çok gelir elde ettiği 5 transfer şöyle:
Oyuncu- Gittiği takım- Transfer Bedeli
Eljif Elmas - Napoli - 16 Milyon Euro
Moussa Sow - Al Hali - 16 Milyon Euro
Elvir Baliç - Real Madrid - 15.6 Milyon Euro
Simon Kjaer - Sevilla - 12.5 Milyon Euro
Jay-Jay Okocha - PSG - 12.4 Milyon Euro

90+ | Eljif Elmas Napoli'de
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