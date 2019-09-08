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08.09.2019 - 16:13

Eljif Elmas hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe’nin Napoli’ye yolladığı Eljif Elmas, Makedonya Milli Takımı’nda ciddi bir sakatlık geçirdi, genç oyuncu da kırık şüphesi olması herkesi endişelendirdi. Eljif'in hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe’nin sezon başında 18 milyon euroya Napoli’ye sattığı Eljif Elmas, büyük bir şok yaşadı. EURO 2020 elemeleri nedeniyle Makedonya Milli Takımı’nda bulunan Eljif Elmas, antrenmanda sakatlık geçirdi.

Letonya maçına hazırlanan Makedonya’da sağ bileğine darbe alan genç orta saha, hemen hastaneye kaldırıldı. İlk tetkiklerde Eljif’in ayağında kırık şüphesi olduğu belirlendi. Milli takım aday kadrosundan çıkarılan yıldız oyuncu, herkesi korkuttu.

İtalya basını da haberi son dakika olarak verirken, Napoli’nin büyük bir hayal kırıklığı yaşadığı ifade edildi.

Eljif Elmas hastaneye kaldırıldı

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