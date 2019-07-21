Eljif Elmas kamp kadrosunda yok!

Avusturya'ya gidecek olan Fenerbahçe resmi sitesinden yaptığı açıklamayla kamp kadrosunu duyururken Napoli'ye transferi an meselesi olan Eljif Elmas kadroya alınmadı.

F.Bahçe'nin yaptığı açıklama;

Yeni sezon hazırlıklarının yurt dışı etabı için bugün Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Avusturya’ya hareket edecek olan Profesyonel Futbol Takımımızın kamp kadrosunda şu oyuncularımız yer alıyor:

Harun Tekin, Altay Bayındır, Abdullah Yiğiter, Oytun Özdoğan, Batuhan Yılmaz, Sadık Çiftpınar, Serdar Aziz, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Abdülcebrail Akbulut, Emre Belözoğlu, Jailson, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Max Kruse, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Muhammed Gümüşkaya, Victor Moses, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi, Michael Frey, Allahyar Sayyadmanesh, Yusuf Mert Tunç.

Ülkelerinin milli takımları ile uluslararası turnuvalarda mücadele eden Nabil Dirar ve Mauricio Isla ise izinli oldukları için Avusturya'ya giden kafileye katılmadı.

Elmas sosyal medyadan veda etti

Genç oyuncu tesislerden ayrılırken çektiği videoyla Fenerbahçe'ye veda etti.