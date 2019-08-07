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Haberlerİtalya Serie AEljif Elmas, Napoli'ye çabuk ısındı
07.08.2019 - 11:16

Eljif Elmas, Napoli'ye çabuk ısındı

Fenerbahçe'den 16 milyon Euro bedelle Napoli’ye transfer olan Eljif Elmas, yeni takımına çabuk uyum sağladı.

Makedon yıldız, Eljif Elmas 16 milyon Euro’ya transfer olduğu Napoli’ye çabuk uyum sağladı. Teknik direktör Carlo Ancelotti’nin özel olarak ilgilendiği Eljif, son olarak Marsilya ile oynanan hazırlık maçında ilk 11’de başlamıştı.

19 yaşındaki orta saha oyuncusu, takımla yaptığı çalışmaların dışında Ancelotti’nin özel olarak hazırlattığı antrenman programını da uyguluyor.

Eljif Elmas, Napoliye çabuk ısındı

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