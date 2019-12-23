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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Eljif Elmas'tan hayat öpücüğü! 90+4'te...
23.12.2019 - 07:21 |

Eljif Elmas'tan hayat öpücüğü! 90+4'te...

Napoli, Serie A'da Sassuolo karşısında 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Eljif Elmas'ın uzatmada attığı golle maçı 2-1 kazandı, rahat bir nefes aldı.

Serie A'da kötü günler geçiren Napoli, Eljif Elmas ile komadan çıktı.

Teknik direktörlük koltuğuna Gennaro Gattuso'yu getiren Napoli, Sassuolo'yu 2-1 mağlup ederken galibiyeti getiren golü 90+4. dakikada Eljif Elmas kaydetti.

Siftah yaptı

Karşılaşmaya 70. dakikada dahil olan Eljif Elmas, Napoli'deki ilk golünü kaydetmiş oldu.

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Eljif Elmastan hayat öpücüğü 90+4te...

 

Eljif Elmastan hayat öpücüğü 90+4te...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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