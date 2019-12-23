23.12.2019 - 07:21 |
Eljif Elmas'tan hayat öpücüğü! 90+4'te...
Napoli, Serie A'da Sassuolo karşısında 1-0 yenik duruma düştüğü maçta Eljif Elmas'ın uzatmada attığı golle maçı 2-1 kazandı, rahat bir nefes aldı.
Serie A'da kötü günler geçiren Napoli, Eljif Elmas ile komadan çıktı.
Teknik direktörlük koltuğuna Gennaro Gattuso'yu getiren Napoli, Sassuolo'yu 2-1 mağlup ederken galibiyeti getiren golü 90+4. dakikada Eljif Elmas kaydetti.
Siftah yaptı
Karşılaşmaya 70. dakikada dahil olan Eljif Elmas, Napoli'deki ilk golünü kaydetmiş oldu.