Elmas bereketi

CELAL UMUT EREN

16 milyon euro bonservis, artı 2 milyon euro da bonus karşılığında İtalya’ya giden Eljif Elmas, sarı-lacivertli kulübün; transfer çalışmalarının yolunu açtı, kulüp içerisinde yapılması gereken ödemeleri rahatlattı, amatör şubelere bile takviye yapıldı. 20 yaşındaki orta saha, arkasında maddi-manevi bir katkı bıraktı.

Fenerbahçe tarihine geçmeyi başaran Eljif Elmas, Napoli’ye transferiyle hem maddi hem de manevi büyük bir destek sağladı. İtalyan devine 16 milyon euro bonservis bedeli, artı 2 milyon euro da bonusla, toplamda 18 milyon euroya transfer olan Eljif, her anlamda bereket kattı.



Transfer çalışmaları kapsamında Makedon oyuncudan gelen para kullanıldı ve özellikle Luiz Gustavo’nun kadro katılmasının yolu açıldı. Ayrıca kadro içindeki maaş ödemelerine takviye yapıldı. Bununla beraber kasaya giren sıcak parayla, kulüp içindeki birçok ödeme konusunu rahatlattı. Ekonomik anlamda kritik bir süreçten geçen sarı-lacivertli kulüp, 20 yaşındaki orta sahanın flaş transferiyle elini bir nebze olsun güçlendirdi.



Hatta amatör şubelere bile takviye yapılma şansı ortaya çıktı. Ancak tabii ki en çok futbol takımına yardımı dokundu. Gustavo transferini çok isteyen Fenerbahçe, bu kaynağı kullandı. Ersun Yanal’ın kurduğu takıma; Deniz Türüç, Zanka, Vedat Muriç ve Altay Bayındır gibi yıldızların bonservis ödenerek gelmelerine olanak sağlandı. Öte yandan, bu sezon transferde 13 yeni isimle sözleşme imzalayan sarı-lacivertliler, 16 milyon euro ödedi. Sadece 5 oyuncuya bonservis ödeyen Fenerbahçe, bir tek Eljif Elmas’ı satarak, kasasına direkt 16 milyon euro koydu. Ayrıca 2 milyon euro daha alacak sarı-lacivertli ekip, hiçbir zarar yaşamadan transfer dönemini atlattı.



Tek bir hamleyle böylesi önemli bir sonuca varan kulüp, son 2 yılda oyuncu satışlarında yakaladığı başarıyı devam ettirdi.

Kulüp tarihine geçti

Eljif Elmas, Napoli’ye giderek Fenerbahçe tarihine geçti. 18 milyon euroyu bulan bonservis bedeliyle İtalya’nın yolunu tutan Makedon futbolcu, sarı-lacivertli takımın tarihinde en fazla para kazandıran oyuncu olarak zirveye yerleşti.