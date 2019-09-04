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HaberlerFenerbahçeElmas'ın transferi ilaç gibi geldi, şampiyonluk kadrosu kuruldu
04.09.2019 - 07:25| Fanatik

Elmas'ın transferi ilaç gibi geldi, şampiyonluk kadrosu kuruldu

Fenerbahçe’nin kötü geçen sezon sonrası büyük bir yapılanmaya gitmesi şarttı. Bunun için de ciddi bir maddi kaynak gerekiyordu. Eljif’in 16 milyon Euro’ya Napoli’ye satılmasıyla yönetim şampiyonluk kadrosu kurdu.

Fenerbahçe için 2018-19 sezonu, kimsenin hatırlamak istemeyeceği bir dönemdi. Sezon bittikten sonra kadroda ciddi bir yapılanmaya gidileceği kesin olsa da bunun için önemli bir maddi kaynak yaratmak gerekiyordu. Yönetimin imdadına Eljif Elmas yetişti... Makedon oyuncu, Avrupa’nın devlerini peşine taktı. Bu sayede piyasası her geçen gün yükseldi. 19 yaşındaki futbolcu, 24 Temmuz’da 16 milyon + 3 milyon Euro bonusla Napoli’nin yolunu tuttu. Bu transfer, şampiyonluk kadrosu kurmak isteyen yönetime rahat bir nefes aldırdı.

Zarar 200 bin euro!

Sarı-Lacivertliler, buradan gelen parayı en iyi şekilde kullanmaya çalışarak aralarında Luiz Gustavo, Max Kruse, Garry Rodrigues, Vedat Muriç, Zanka, Adil Rami ve Deniz Türüç gibi isimlerin de bulunduğu tam 12 futbolucuyu kadrosuna kattı. Transfer dönemi bittiğinde Sarı-Lacivertliler, sadece 200 bin euro zararla şampiyonluk kovalayacak bir takım yaratmayı başardı.

 

 

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