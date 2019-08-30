Beşiktaş'ın yeni transferi Elneny akşam 22:00'de İstanbul’da

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Beşiktaş’ın yeni transferi Mohamed Elneny’nin Türkiye’ye geliş saati belli oldu. İngiliz basını, oyuncunun bu akşam saat 22:00'de İstanbul’da olacağını duyurdu.

Sağlık kontrolünden sonra imza

İstanbul’a vardıktan sonra sağlık kontrolünden geçecek oyuncunun, ardından imza atacağı duyuruldu.

Kartal, Bordeaux’yu geride bıraktı

Transferi son dakikaya kadar Fransa’nın Bordeaux kulübünün de kovaladığı ancak oyuncunun tercihini siyah-beyazlılardan yana yaptığı bildirildi.

Emery’den özel izin istedi

Unai Emery ile özel bir görüşme yapan Mısırlı milli futbolcunun, düzenli olarak oynayabileceği bir takıma gitmek için izin istediği Emery’nin bunu kabul ettiği belirtildi.

Arsenalle yeni sözleşme yaptı

Arsenal ile geçen sene yeni bir sözleşme imzalayan oyuncunun Londra ekibiyle üç yıl daha sözleşmesi sürerken, oyuncunun Beşiktaş’a bir yıl kiralık olarak imza atması bekleniyor.