29.08.2019 - 13:18| Celal Umut Eren/Skorer Dış Haberler
Son dakika | Elneny için Beşiktaş ve F.Bahçe devrede! G.Saray çekildi...
Transferde son günlere girilirken Fenerbahçe ve Beşiktaş, Mohamed Elneny’yi listesine dahil etti. Mısır ve İngiliz basınında yer alan haberlere göre; G.Saray transfer çalışmalarından çekildi.
Transferde orta sahaya takviye isteyen iki kulüp; Fenerbahçe ve Beşiktaş sürpriz bir yarışa girişti. Mısır basınında ve İngiltere medyasında yer alan haberlerde, Arsenal’de düşünülmeyen Mohamed Elneny için Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın takipte olduğu belirtildi.
Daha önce ilgisi olan ve girişimlerde bulunduğu iddia edilen Galatasaray’ın transfer çalışmalarından çekildiği aktarıldı. Elneny’nin özellikle yıllık maaşının yüksek olması transferin önünde engel olarak duruyor.