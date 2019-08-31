Elneny Kartal oldu

SERDAR SARIDAĞ

Kartal, İngiliz devi Arsenal’de top koşturan Mohamed Elneny’yi kadrosuna kattı. Son iki günde gözden çıkarılan Gary Medel’i Bologna’ya, Ricardo Quaresma’yı Kasımpaşa’ya gönderen siyah-beyazlı kulüp, 27 yaşındaki Mısırlı ön liberoyu bir yıllığına kiraladı.



Lille’de forma giyen Brezilyalı orta saha Thiago Maia ve Barcelona’da oynayan Rafinha için kulüpleriyle uzun süre pazarlık yapan Beşiktaş son aşamada rotasını daha önce prensip anlaşmasına vardığı Elneny’ye çevirdiği tecrübeli oyuncuyla her konuda el sıkıştı. Kartal, Elneny için Arsenal’e kiralama bedeli vermeyecek. Siyah-beyazlı kulüp, Mısırlı oyuncuya ise yıllık net 2.5 milyon euro ödeyecek.



Beşiktaş ile Arsenal arasında varılan anlaşmaya göre Mohamed Elneny’nin satış opsiyonu ise tam 18 milyon euro olarak belirlendi. Kartal sezon sonunda istemesi halinde bu bedeli ödeyerek Mısırlı futbolcuyu bonservisiyle birlikte kadrosuna katabilecek. Arsenal, Elneny’yi 3 sezon önce İsviçre ekibi Basel’den 12.5 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Geride kalan dönemde İngiliz ekibinin formasını 89 resmi maçta giyen deneyimli futbolcu 2 gole imza atarken, 8 kez de asist yaptı.



Bu arada orta sahaya iki transfer yapmak isteyen Beşiktaş’ın Rafinha defterini henüz kapatmadığı ve Barcelona ile pazarlıkların devam ettiği aktarıldı.