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18.11.2019 - 15:16 |

Elneny, Milan'a haber gönderdi: Beni alın

Beşiktaş’ın orta saha oyuncusu Mısırlı Elneny, Milan’da oynamak istiyor. Tecrübeli futbolcunun ocak ayı için İtalya’ya gitmek istediği aktarıldı.

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler - Beşiktaş’ın sezon başında Arsenal’den kiralık olarak kadrosuna kattığı orta saha oyuncusu Mohamed Elneny, flaş bir iddia ile gündeme geldi. İtalya basınında yer alan haberlerde, orta saha arayan Milan’a Elneny’nin önerildiği kaydedildi.

Mısırlı yıldızın Milan’a ve büyük bir lige geri dönmek istediği, bu nedenle ocak ayı transfer dönemi için kendisini Milan’a önerdiği aktarıldı. Tecrübeli orta sahanın yeniden rekabetçi bir ligde yer almayı amaçladığı vurgulandı.

Ancak Milan’ın Elneny’yi düşünmediği daha üst düzey bir isim istediği dile getirildi. 27 yaşındaki Elneny, Milan’da oynamak isteğini bir kez daha İtalyan kulübüne iletmiş oldu.

Elneny, Milana haber gönderdi: Beni alın

Elneny, Milana haber gönderdi: Beni alın

 

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