Elneny net konuştu: Geri dönüş yok

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Beşiktaş’ın sezon başında Arsenal’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mohamed Elneny, geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı. İngiliz basınına konuşan Mısırlı orta saha, sadece Beşiktaş’la ilgilendiğini belirtti.

Arsenal’de yaşanan teknik direktör değişimiyle alakalı görüşleri alınan Elneny, geri dönüşü düşünmediğini vurgulayarak, “Ben şu anda yüzde 100’le Beşiktaş odaklandım. Sadece Beşiktaş’ı düşünüyorum. Beşiktaş’la hem lig hem de kupada şampiyonluklar istiyorum” dedi.

Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş’ı çok sevdiğini ifade ederek, “İstanbul’da kendimi evimde gibi hissediyorum. Beşiktaş’ta olmaktan mutluyum. Beşiktaş’ta teknik direktörüm ve takım arkadaşlarımla iyi anlaşıyoruz. Gerçekten iyi futbol oynatan bir teknik direktörümüz var” yorumunu yaptı.