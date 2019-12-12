Elneny net konuştu: Geri dönüş yok
Arsenal’de yaşanan teknik direktör gelişmesi sonrası Londra’ya geri dönüp dönmeyeceği tartışılan Mohamed Elneny, son noktayı koydu: “Yüzde 100’le Beşiktaş’a odaklandım. Lig ve kupada şampiyonluklar istiyorum” yorumunda bulundu.
Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler
Beşiktaş’ın sezon başında Arsenal’den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mohamed Elneny, geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı. İngiliz basınına konuşan Mısırlı orta saha, sadece Beşiktaş’la ilgilendiğini belirtti.
Arsenal’de yaşanan teknik direktör değişimiyle alakalı görüşleri alınan Elneny, geri dönüşü düşünmediğini vurgulayarak, “Ben şu anda yüzde 100’le Beşiktaş odaklandım. Sadece Beşiktaş’ı düşünüyorum. Beşiktaş’la hem lig hem de kupada şampiyonluklar istiyorum” dedi.
Tecrübeli futbolcu, Beşiktaş’ı çok sevdiğini ifade ederek, “İstanbul’da kendimi evimde gibi hissediyorum. Beşiktaş’ta olmaktan mutluyum. Beşiktaş’ta teknik direktörüm ve takım arkadaşlarımla iyi anlaşıyoruz. Gerçekten iyi futbol oynatan bir teknik direktörümüz var” yorumunu yaptı.