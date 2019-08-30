Elneny’de işlem tamam

SERDAR SARIDAĞ

Gary Medel’in takımdan ayrılmasının ardından 6 numara pozisyonu için arayışlarına devam eden Beşiktaş bombayı patlattı. Uzun süredir Lille’in Brezilyalı oyuncusu Thiago Maia için girişimlerini sürdüren siyah-beyazlılar bu transferden istediği sonucu alamadı.

Daha sonra rotasını Premier Lig’e çeviren Kartal için İngiltere’den önemli bir iddia geldi. Siyah-beyazlı ekibin Arsenal’in Mısırlı orta sahası Mohamed Elneny ile kiralık olarak prensip anlaşmasına vardığı bildirildi.

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Dailymail’de yer alan habere göre, siyah-beyazlılar 27 yaşındaki orta saha oyuncusunu sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Arsenal Teknik Direktörü Unai Emery de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Elneny’in forma giymesi için takımdan ayrılması gerektiğini ve kendisine bu konuda kolaylık sağlayacaklarını ifade etmişti.

Bu sezon ligde şans bulamayan Elneny, geçen sezon ise tüm kulvarlarda 17 maçta bin 20 dakika şans buldu. Gol atma başarısı gösteremeyen 27 yaşındaki futbolcu sadece bir asist yapabildi.



Rafinha gündemde

Beşiktaş Yönetimi’nin bu transfer dışında Barcelona’nın yıldızlarından Rafinha için de tüm şartları zorlayacağı öğrenildi. Siyah-beyazlılar, bu transferin gerçekleşmemesi halinde B planını da hazırladı. Kartal, eski oyuncusu Manuel Fernandes’i de listesinde tutuyor.