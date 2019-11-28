Elneny'nin menajerinden çağrı: Destekleyin...

Beşiktaş orta sahasının etkili ismi Mohamed Elneny'nin menajeri Alaa Nazmy, Mısır'da Al Ahly TV'ye konuştu.

'Negatif etkiliyor, destekleyin' çağrısı

Mısır Milli Takımı'ndaki performansına getirilen eleştirilerin, 27 yaşındaki futbolcuyu negatif etkilediğini ve üzdüğünü açıklayan Nazmy, oyuncunun elinden geleni yaptığını, sosyal medyada yapılan saldırılara bir son verilmesini dile getirerek Mısırlı futbolseverlere Elneny'yi destekleme çağrısı yaptı.

'Destek yoksa bari tahrip etmeyin'

Deneyimli futbolcunun hakkında çıkan, hak etmediği ve kendisini üzen eleştirilere maruz kaldığına dikkat çeken menajer Alaa Nazmy "Eğer ona destek olmak istemiyorsanız, bari köstek olmayın, başardığı şeyleri tahrip etmeye çalışmayın" diye konuştu.

Ailesinin isteğini yerine getirecek

Siyah-beyazlı futbolcunun Al Ahly altyapısından yetiştiğini hatırlatan menajeri, ailesinin bu takımla ilgili çocuklarından özel bir isteği olduğunu açıkladı. Elneny'nin, ailesinin de etkisiyle yurt dışı kariyerini noktaladıktan sonra ülkesine dönerek Al Ahly forması giyme düşüncesinde olduğu itirafını yaptı.

Arsenal'den kiralık olarak geldi

İtalya'dan Milan'ın da kendisiyle ilgilendiği iddia edilen Elneny, sezon başında kiralık olarak Arsenal'den Beşiktaş'a transfer olmuştu. Siyah-beyazlı takımın, şu ana dek 10 maçta görev alan oyuncuyu satın alma opsiyonu da bulunuyor.