Elneny'ye tam not

SERDAR SARIDAĞ

Mısırlı oyuncu, ortaya koyduğu futbolla yönetimin ve teknik heyete doğru bir hamle olduğunu gösterdi. Mücadeleyi takip eden yöneticilerden Ahmet Kavalcı, “Başka isimler de vardı. Ama hocamız Elneny’nin sistemine uygun olduğunu söyledi” dedi.

Milli arayı Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık maçıyla değerlendiren Beşiktaş’ta Teknik Direktör Abdullah Avcı, takımın genel durumunu beğendi. Yeni transferler Elneny ve N’Koudou’yu ayrı olarak dğerlendiren tecrübeli çalıştırıcı iki futbolcusunun performansına ayrı parantez açtı.



Tüm sezonu taşıyabilecek kadronun temellerini atmaya çalışan Avcı, orta sahada Dorukhan-Elneny-Ljajic üçlüsünü oturtmaya çalışacak. Kanatları ise N’Koudou ve Diaby’yle besleyecek olan deneyimli teknik adam, Arsenal’den kiralanan Elneny için yönetime bir kez daha teşekkür etti.



Ümraniyespor ile oynanan hazırlık maçını birlikte seyreden yöneticiler Ahmet Kavalcı, Erdal Karacan ve Hüseyin Mican ise kendi aralarındaki değerlendirmede, yeni transferleri övdü. Beşiktaş’ın yaz dönemindeki çalışmalarının ciddi bir planlamadan sonra yapıldığını dile getiren Kavalcı, “Hocamız özellikle Elneny transferinde çok ısrarcıydı. Başka isimler de gündeme geldi ama hocamız Elneny transferinin kendi sistemi için daha uygun olduğunu söyledi. Lige verilen bu ara, hem yeni transferlerin takıma alışması hem de sistemin oturması için bize iyi bir imkan getirdi” dedi.



Taraftara da mesajlar veren Ahmet Kavalcı şöyle devam etti: “Taraftarımız merak etmesin, Beşiktaş’a futboluyla şampiyonluk yarışında önemli bir yerde olacak. Titiz bir çalışmanın neticesinde kadromuzu güncelledik. Takım hem daha da gençleşti hem de maddi anlamda rakamları daha da aşağıya çektik” diye konuştu.