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HaberlerBeşiktaşElyounoussi öne çıktı
15.08.2019 - 08:00

Elyounoussi öne çıktı

Beşiktaş Yönetimi; Mohamed Elyounoussi, Yevhen Konoplyanka ve Yannick Bolasie üçlüsünden birini getirmek için görüşmelerine hız verdi.

Elyounoussi öne çıktı

Santrafor oynama özelliğine de sahip bir kanat oyuncusuyla kadrosunu güçlendirmek için uzun süredir arayışta olan Beşiktaş Yönetimi; Mohamed Elyounoussi, Yevhen Konoplyanka ve Yannick Bolasie üçlüsünden birini getirmek için görüşmelerine hız verdi.

Siyah-beyazlılar mali kriterlere uygunluk açısından Southampton forması giyen Norveçli oyuncuyu Elyounoussi’yi listenin başında tutuyor. Everton’dan şans bulamayan Bolasie de Kartal’ın gözdeleri arasında yer alıyor. Beşiktaş’ın bu oyunculardan birini en kısa sürede kiralık olarak kadrosuna katmanın planlarını yaptığı ifade edildi. Schalke ile bir yıllık sözleşmesi kalan Konoplyanka’nın ise bedelsiz veya cazip bir bedel karşılığında transfer edilmesinin düşünüldüğü öğrenildi.

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