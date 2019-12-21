Emektarların mücadelesi

Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta iki deneyimli kaptan; Emre Belözoğlu ile Atiba Hutchison göze çarpıyor. Emre Belözoğlu ve Atiba Hutchinson hem orta sahalarının kalbi oluyor hem de tecrübeleriyle takımlarına liderlik yapıyor. Rakamların diline baktığımızda da iki kaptan ortaya çıkıyor.



36 yaşındaki Atiba, 12 maçta 2 golle oynarken, yüzde 91’lik pas isabetiyle de bu alanda ligin en iyisi konumunda. Maç başında 2.3 hava topu kapma ortalaması olan Kanadalı, yüzde 65’lik ikili mücadele kazanma rakamları var. Maç başına 1.5 top kapan siyah-beyazlı futbolcu, takımının çift yönlü oyununda kilit rolde.

Emre Belözoğlu, 39 yaşında olmasına karşın 13 maçta 1 gol 4 asistle oynuyor.



Maç başına yüzde 84’lük pas isabet ortalaması olan Emre, fiziksel olarak artık zorlansa da takımının en büyük umudu. İkili mücadele kazanmalarda yüzde 50’lik top kapma oranı ve maç başına 1.0’lık top kapma ortalamasıyla emektar kaptan, Ersun Yanal’ın saha içindeki lideri.

Tartışılan 10’lar

Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş’ta sezon başından beri iki 10 numara; Max Kruse ve Adem Ljajic tartışılan isimler oldu. Kruse, kariyerinde ilk kez Bundesliga dışında bir Avrupa liginde forma giyiyor.

2 ay sakatlık da yaşayan Alman futbolcu, 1 gol 4 asistlik bir performans tutturdu. Özellikle son Sivasspor deplasmanındaki performansıyla hayal kırıklığı yaratan Kruse için kendini ispat etme maçı olacak.

Beşiktaş’ta da Abdullah Avcı’nın sezon başından beri en büyük mesailerinden biri Adem Ljajic’i kazanmak üzerine kurulu. Sırp yıldızın potansiyelini bilen Avcı, henüz bir istikrar sağlayamadı.

Ljajic, şu ana kadar ligde 1 gol attı 5 asist yaptı.