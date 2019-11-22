Emenike, Azerbaycan yolunda

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, sarı-lacivertli takımdan ayrıldıktan sonra dikiş tutturamadı. Olympiakos ve Las Palmas maceraları istediği gibi gitmeyen Nijeryalı futbolcu, son olarak Belçika’nın Westerlo takımında da hüsran yaşadı ve sözleşmesi feshedildi.

Bir süredir kulüpsüz kalan Emenike, kendisine yeni bir kulüp bulma arayışlarında ilerleme kaydetti. Azeri basınına göre 32 yaşındaki futbolcu, ülkenin iki kulübüne teklif edildi.

Kulüplerin isimleri açıklanmazken, bu iki ekibin futbolcunun transferindeki koşullar üzerine düşünmeye başladıkları aktarıldı. Azerbaycan birinci ligindeki takımlardan birinin Emenike’nin şartlarını karşılaması ve olumlu karar alması durumunda, futbolcunun ara transfer döneminde Azerbaycan yolunu tutacağı belirtildi.