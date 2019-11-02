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HaberlerFenerbahçeEmenike, Aziz Yıldırım'ı unutmadı
02.11.2019 - 14:14 |

Emenike, Aziz Yıldırım'ı unutmadı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, sarı lacivertlilerin eski başkanı Aziz Yıldırım'ın doğum gününü kutladı.

Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Aziz Yıldırım’ın doğum gününü kutladı.

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Nijeryalı futbolcu, “Her harika baba harika bir doğum gününü ve daha fazlasını hak eder! Mutlu Yıllar baba” ifadelerini kullandı.

2013-2015 yılları arasında sarı lacivertli formayı giyen ve 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 32 yaşındaki futbolcu, kariyerini Belçika’nın Westerloo takımında sürdürüyor.

Emenike, Aziz Yıldırımı unutmadı

Emenike, Aziz Yıldırımı unutmadı

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