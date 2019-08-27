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27.08.2019 - 12:39

Emenike, Westerlo ile idmanlara çıkmaya başladı

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Emmanuel Emenike, Belçika 2. Lig takımlarından Westerlo ile antrenmanlara çıkmaya başladı.

Sportif direktörlüğünü Hasan Çetinkaya'nın yaptığı Westerlo, Fenerbahçe'den yolu geçmiş futbolcuları takıma dahil etmeye devam ediyor. 

Sezon başında Berke Özer'i kiralık olarak transfer eden Belçika ekibi şimdi de Emenike'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Westerlo'dan yapılan açıklamada Nijeryalı futbolcunun takımla idmanlara başladığı belirtildi. Oyuncunun durumuna göre resmi sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

Emenike, Westerlo ile idmanlara çıkmaya başladı

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