Emery'nin kulübe faturası: 245 milyon euro

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

İngiltere Premier Lig’de Arsene Wenger dönemi sonrası göreve başlayan Unai Emery hayal kırıklığıyla ayrıldı. Emery, arkasında ciddi bir ekonomik harcama bıraktı. Tecrübeli teknik direktör, Arsenal’de görev aldığı 18 ayda, transferler için toplam 245 milyon Euro harcadı.

Birçok flaş transfer imza atan Topçular, beklenen başarıya ulaşamadı. İspanyol çalıştırıcı, başta Nicolas Pepe olmak üzere William Saliba, Lucas Torreira ve Bernd Leno gibi isimlere ciddi meblağlar harcadı.

En pahalı transfer 80 milyon Euro ile Nicolas Pepe oldu. Bir dönem Mesut Özil’den memnun olmayan Emery, yerini bırakmak zorunda kaldı.