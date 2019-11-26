Emin Bayram kimdir, kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor? Galatasaray'da Emin Bayram sürprizi

Emin Bayram kimdir? Galatasaray taraftarının en çok umutlu olduğu genç oyuncular arasında yer alan Emin Bayram, Club Brugge maçının kadrosuna alındı. İşte Emin Bayram ile ilgili bilgiler...



EMİN BAYRAM KİMDİR?



Galatasaray Futbol Akademisi'nde forma giyen 2 nisan 2003, İstanbul doğumlu Emin Bayram, defansta görev alıyor. Bir süredir A Takımla antremanlara çıkan Emin Bayram, kulübüyle olan sözleşmesini geçtiğimiz haftalarda 2021-22 sezonu sonuna kadar uzattı.



Son olarak Başakşehir karşısında kadroda kendine yer bulan genç oyuncunun Club Brugge maçında ilk 11'de oynaması bekleniyor.