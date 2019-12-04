Emin misin beni mi çağırıyorlar!

SERDAR SARIDAĞ

Siyah-beyazlı teknik adam karşılaşmanın ardından soyunma odasının yolunu tutarken, tercüman Halil Yazıcıoğlu’nun, “Hocam taraftar sizi sahaya davet ediyor” uyarısıyla karşılaştı. Büyük şaşkınlık yaşayan Avcı’nın, “Bir yanlışlık olmasın sakın! Taraftarın beni çağırdığına emin misin?” ifadelerini kullandığı aktarıldı.

Zirve takipçisi Beşiktaş, Süper Lig’de üst üste 5. galibiyetine Kayserispor karşısında imza atarken, siyah-beyazlı taraftarların bu sezon ilk kez Teknik Direktör Abdullah Avcı’yı tribüne çağırması büyük yankı buldu.

Karşılaşmanın ardından Vodafone Park’ta farklı galibiyeti kutlayan taraftarların yaptığı sürpriz davetin Abdullah Avcı’yı bir hayli şaşırttığı ortaya çıktı. Deneyimli hoca müsabaka sonrası doğrudan soyunma odasının yolunu tutarken, saha içinden yeni dönen takım menajeri ve tercüman Halil Yazıcıoğlu’nun uyarısıyla karşılaştı. Yazıcıoğlu, “Hocam taraftar stadı terk etmedi sizi çağırıyor” ifadelerini kullanırken, Avcı duyduklarına inanmakta zorlandı.

Siyah-beyazlı teknik adamın, “Bir yanlışlık olmasın sakın! Taraftarın beni çağırdığına emin misin?” dediği aktarıldı. Halil Yazıcıoğlu’nun ardından antrenör Gökhan Keskin’in de, “Hocam hiçbir yanlışlık yok, taraftarımız tribünde sizi bekliyor” diye konuştuğu vurgulandı. Taraftarın davetinden emin olduktan sonra sahaya dönen Abdullah Avcı tribünleri tek tek dolaşırken, belki de teknik direktörlük hayatının en özel dakikalarını yaşadı.

‘Üç konu var’

Abdullah Avcı, Beşiktaşlı taraftarlarla ilk kez bütünleştiği anların ardından soyunma odasına dönerken, oyuncularıyla kısa bir konuşma yaptı. Siyah-beyazlı hocanın, “Taraftarın bu daveti çok anlamlı. Burada üç konu var... Taraftar hem bana sahip çıktı hem Oğuzhan’ı tekrar kazandı hem de ilk kez takım-teknik adam-oyuncu bağı kuruldu. Bu birliktelik galibiyetten daha önemli” diye konuştuğu bildirildi.

Nereden nereye!

Beşiktaş’ta bugünlerde el üstünde tutulan Abdullah Avcı çok değil, bundan 1,5 ay önce adeta istenmeyen adamdı... Kartal’ın 23 Eylül’de Başakşehir’le 1-1 berabere kaldığı maçta, “Sergen Yalçın” tezahüratı yapan siyah-beyazlı taraftarlar, 3 Ekim’de Wolverhampton’a 1-0 ve 24 Ekim’de Braga’ya 2-1 kaybedilen karşılaşmanın ardından, “Avcı istifa!” sesleriyle Vodafone Park’ı sallamıştı. Kartal, Kayserispor karşısında Süper Lig’de 5’te 5 yaparak sıkıntılı günleri tamamen geride bırakırken, ilk kez tribünlere davet edilen Abdullah Avcı gurur ve şaşkınlığı bir arada yaşadı.