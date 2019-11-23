Emin ve Batuhan’ın gururu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Başakşehir maçı kadrosuna sürpriz bir genç oyuncuyu dahil etti. 2003 doğumlu stoper Emin Bayram, dünkü mücadelede yedek soyundu. Emin, Galatasaray’ın 17 yaş altı takımında forma giyiyor.



Diğer genç futbolcu Batuhan Şen de adını maç kadrosuna yazdırdı. 2000 doğumlu kaleci, Muslera’nın yokluğunda Okan Kocuk’un arkasında yedek bekledi.