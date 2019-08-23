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23.08.2019 - 21:34| AA

Emine Bulut için sessiz protesto

Eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut, Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanan maçta unutulmadı.

Emine Bulut için sessiz protesto

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş ile Göztepe arasında oynanan maçta, eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut unutulmadı. 

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in görüşmesi sonrası alınan karar gereği, karşılaşma 1 dakika geç başladı.

Beşiktaş ve Göztepeli oyuncular ile maçın hakem üçlüsü, alınan karardan dolayı sahaya siyah pankartla çıktı. Başlama düdüğü öncesi Bulut için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Tribünler de protesto etti

Her iki takımın taraftarları Emine Bulut cinayetine tepki gösterdi. Vodafone Park'ta maçı izlemeye gelen her iki takımın taraftarları, "Kadına uzanan eller kırılsın" tezahüratı yaparken, Beşiktaş tribünlerinde Emine Bulut'un isminin yazılı olduğu "Anne lütfen ölme" pankartı yer aldı.

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