Emlak Konut, Riva-Florya protokollerinin feshedildiğini açıkladı

Emlak Konut, Galatasaray Kulübü ile imzalanan Florya ve Riva Protokollerini feshettiğini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Emlak Konut'tan KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray Spor Kulübü Derneği mülkiyetinde bulunan Beykoz İlçesi Riva Mahallesinde kain taşınmazlar ile Bakırköy İlçesi Şenlik Mahallesinde kain taşınmaz (Florya) üzerinde proje geliştirmek amacıyla Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Şirketimiz arasında 2016 yılında imzalanan protokoller fesih edilmiştir."

Sabah tasfiye duyurulmuştu

Emlak Konut sabah saatlerinde ise Florya'daki Galatasaray'ın spor tesislerinin olduğu alan için arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı işini tasfiye ettiğini duyurmuştu.

Açıklama şu şekilde;

Şirketimiz projelerinden İstanbul Bakırköy Florya Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi tasfiye edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.