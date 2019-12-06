Emmanuel Adebayor: Her şey çok zordu

Süper Lig'de 13. haftada Beşiktaş'a 4-1 yenildikleri maçtan sonra Kayserispor'a veda eden Emmanuel Adebayor, yaşadıklarını BBC'ye anlattı.

Togolu forvet, Kayserispor'da zor bir dönem geçirdiğini aktararak, "Her şey çok zorlaşmıştı. Kariyerimin en önemli kararlarından birini aldım. Kayserispor'a aslında istekli katıldım. Bu kulübün tarihine katkı vermek istiyordum, hırslıydım ancak geldiğimiz noktada kendim için, ailem için ve sağlığım için bir karar vermeliydim" ifadelerini kullandı.

Kayserispor'daki insanları sevdiğini belirten 35 yaşındaki golcü, "Şu anda sonuca baktığımızda ayrılık kararı aldım ama kalbim oradaki insanlarla olacak" dedi.

Türkiye'yi sevdiğini kaydeden Adebayor, "Futbolcu asla bir sayfayı kapatmaz sadece daha ileriye gidebilmek için temize çeker, yenilenir. Türkiye'de harika bir 3 yıl geçirdim. Türkiye'de Süper Lig bana göre Avrupa'nın en iyi liglerinden bir tanesi" yorumunu yaptı.

Emmanuel Adebayor, zorlanarak aldığı ayrılık kararı sonrası ailesiyle hasret gidermek istediğini belirtti. Togolu yıldız, "Evime, ailemin yanına gitmek istiyorum. Çocukluk arkadaşlarımı özledim. Atmosferi değiştirmek iyi gelir. Birkaç haftayı kendime ayıracağım. Şu anda buna ihtiyacım var" diye konuştu.

68 maç 26 gol

Emmanuel Adebayor, Süper Lig'de Başakşehir ve Kayserispor formalarıyla 3 yıl geçirdi. Togolu forvet, bu süreçte 68 lig maçına çıkarken, 26 gol kaydetti. Adebayor, İngiltere Premier Ligi'nden sonra en fazla gol attığı lig olarak Süper Lig'i kariyerine yazdı.

Büyükleri yıktı

Adebayor, Süper Lig kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a karşı attığı gollerle dikkat çekti. Başakşehir formasıyla Galatasaray'a 6 gol atan Togolu yıldız, Fenerbahçe ve Beşiktaş ağlarını da sarsmıştı. 35 yaşındaki oyuncu, Kayserispor'da da Beşiktaş'a gol attı.