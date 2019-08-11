Emmanuel Adebayor, Kayserispor'a doğru...

Deniz Türüç’ü satıp kasasını dolduran Kayserispor kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir çaba içerisinde. Geçen sezon yaşadığı forvet sıkıntısını bu yıl çekmek istemeyen Sarı- Kırmızılılar’ın gündeminde birçok isim vardı. Son olarak Nijeryalı Kayode’yi elden kaçıran İç Anadolu ekibi rotasını Emmanuel Adebayor’a kırdı.

Başakşehir’le sözleşmesini feshettikten sonra çok sayıda teklif alan, ancak kariyerine Türkiye’de devam etmek isteyen başarılı oyuncuyla görüşmelerde önemli mesafe kateden Kayserispor’un, transferi kısa süre içerisinde bitirmesi bekleniyor. Teknik direktör Hikmet Karaman’ın da takımında görmeyi çok istediği futbolcu için yönetim kesenin ağzını açtı.

Mensah’tan çağrı

Aldığı tekliflere, “2 milyon Euro istiyorum” yanıtı veren futbolcuyla pazarlıklarda son aşamaya gelindi. Kayserispor, Adebayor’a 1.5 milyon Euro yıllık ücret ödeyerek transferi gerçekleştirmeyi hedefliyor. Takımın başarılı oyuncularından Bernard Mensah da Adebayor’a çağrıda bulundu. Oyuncu sosyal medya hesabı instagramdan yıldız forveti etiketleyerek, “Come to Kayseri (Kayserispor’a gel)” yazdı.

Taylan da geliyor

Kayserispor, transfer döneminde Galatasaray ve Beşiktaş’ın da gündeminde olan orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı (24) ile anlaştı. Geçen sezon Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen Taylan Antalyalı, Kayserispor ile her konuda anlaştı. Genç futbolcunun önümüzdeki günlerde sözleşme imzalaması bekleniyor. Geçen sezon 32 maçta forma giyen futbolcu, 6 gol atma başarısı gösterdi. Anadolu ekibi, Taylan için Dadaşlar’a 1 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Taylan’ın adı Süper Lig’de 3 büyüklerle birlikte anılmıştı.