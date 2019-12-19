Emmanuel Adebayor'a Fransa'dan transfer teklifi

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile karşılıklı olarak yollarını ayıran Emmanuel Adebayor'a Fransa'dan talip çıktı. Fransa Ligue 1 takımlarından Nimes, kümede kalabilmek için devre arasında takıma takviyeler yapmaya hazırlanırken, 35 yaşındaki Togolu golcüye talip oldu.



Fransız basını, Adebayor'unda son bir meydan okuma için Nimes ile anlaşmaya sıcak baktığını duyurdu. Ancak Nimes'in ekonomik şartlar nedeniyle bu transferi gerçekleştirmeden maddi yükümlülükler üzerinde detaylıca düşüneceği öne sürüldü.



Türkiye'den ve birçok takımdan teklif aldığı belirtilen Adebayor'un geleceğiyle ilgili kararı kısa bir süre içerisinde vereceği vurgulandı.



Bu sezon Kayserispor formasıyla 8 maça çıkan Adebayor 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi