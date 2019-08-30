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30.08.2019 - 14:42

Emmanuel Emenike resmen Westerlo'da

Fenerbahçe’nin eski yıldızlarından Emmanuel Emenike, Belçika ekiplerinden Westerlo ile resmi sözleşme imzaladı.

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe’nin ve Karabükspor’un eski golcüsü Emmanuel Emenike, Belçika’ya transfer oldu.

BBC’de yer alan haberde, Emenike, Belçika’nın Westerlo ile her konuda anlaştı. Yapılan görüşmelerin ardından Belçika kulübüyle anlaşan Emenike, Berke Özer’in de takım arkadaşı olacak.


Fenerbahçe’nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya’nın yer aldığı Westerlo’da forma giyecek Nijeryalı forvet, kulüp tesislerini de gezdi. 32 yaşındaki golcü, tam 2.5 sene sonra yeni bir kulüple maçlara çıkacak.

 

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