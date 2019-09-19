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19.09.2019 - 17:08 |

Emmanuel Emenike resmen Westerlo'da!

Fenerbahçe’nin eski golcüsü Emmanuel Emenike, Belçika’nın Westerlo takımıyla opsiyonlu sözleşme yaptı.

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

Fenerbahçe’nin eski futbolcularından Emmanuel Emenike, Belçika’nın Westerlo takımıyla resmi sözleşmeyi imzaladı. Belçika kulübü tarafından hazırlanan özel imza törenine Fenerbahçe’nin eski idari menajeri Hasan Çetinkaya ile katılan Emenike, 1 yıllık sözleşme yaptı.

Ancak Nijeryalı golcünün sözleşmesinde opsiyon olduğu da açıklandı. Buna göre, tecrübeli forvetle 1 yıl kesin sözleşme, performansa göre de opsiyonun devreye girip girmeyeceği netleşecek.

Instagram hesabından da paylaşım yapan Emenike, sarı-lacivert kalpler ve Hasan Çetinkaya’nın fotoğrafını koyarak, “Ailem” mesajını yazdı.

Emmanuel Emenike resmen Westerloda

 

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