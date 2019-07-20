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HaberlerFenerbahçeEmmanuel Emenike, Westerlo'da!
20.07.2019 - 10:23| Takvim

Emmanuel Emenike, Westerlo'da!

Belçika ekibi Westerlo, son olarak Las Palmas forması giyen Emmanuel Emenike'yi transfer etti.

Emmanuel Emenike, Westerlo'da!

Eski Fenerbahçe idari menajeri Hasan Çetinkaya'nın ikinci başkanlığını yaptığı Belçika ekibi, Berke Özer'in ardından bir transfer daha gerçekleştirdi.

Bir dönem Fenerbahçe ve Kardemir Karabükspor forması giyen Emmanuel Emenike, son olarak da Las Palmas'ta forma giyiyordu.

Westerlo daha önce Galatasaray'dan Recep Gül'ü satın alma opsiyonuyla kiralamıştı. 

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