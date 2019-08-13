13.08.2019 - 11:02| Fanatik
Emrah Başsan Antalyaspor yolunda
Antalyaspor, geçen sezon Erzurumspor’da son derece başarılı bir grafik çizen eski oyuncusu Emrah Başsan’ı kadrosuna katmak için görüşmelere başladı.
Transferde sessiz kalan Antalyaspor’dan flaş hamle... Kırmızı-Beyazlılar, geçen sezon Erzurumspor’da son derece başarılı bir grafik çizen Emrah Başsan’ı kadrosuna katmak içim görüşmelere başladı.
Kırmızı-Beyazlılar, parlatıp Galatasaray’a gönderdiği eski futbolcusuyla anlaşmak üzere. Emrah’ın da geri dönüşe sıcak baktığı gelen haberler arasında.