Emre Akbaba’ya durmak yasak

Sakatlık sonrası geçirdiği ameliyatın ardından rehabilitasyon sürecine giren Emre Akbaba, günün büyük bölümünü çalışarak geçiriyor. Antrenmanlar sırasında fizyoterapist eşliğinde koşu yapan yıldız futbolcu, idman öncesi ve sonrasında da özel bir program uyguluyor.

Emre’nin her gün 6 saat civarında hazırlık yaptığı ve ligin ikinci yarısına yetişmeyi hedeflediği belirtiliyor.