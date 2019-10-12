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HaberlerGalatasarayEmre Akbaba’ya durmak yasak
12.10.2019 - 10:58 | | FANATİK

Emre Akbaba’ya durmak yasak

Geçtiğimiz sezon ayağı kıralan Emre Akbaba sıkı çalışmalarına devam ediyor.

Emre Akbaba’ya durmak yasak

Sakatlık sonrası geçirdiği ameliyatın ardından rehabilitasyon sürecine giren Emre Akbaba, günün büyük bölümünü çalışarak geçiriyor. Antrenmanlar sırasında fizyoterapist eşliğinde koşu yapan yıldız futbolcu, idman öncesi ve sonrasında da özel bir program uyguluyor.

Emre’nin her gün 6 saat civarında hazırlık yaptığı ve ligin ikinci yarısına yetişmeyi hedeflediği belirtiliyor.

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