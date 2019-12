Emre Belözoğlu: "2020 unutulmaz olacak"

SENAD OK - RÖPORTAJ



F.Bahçe’nin kaptanı, tekrar sarı-lacivertli formayı giydiği 2019 yılının kendisi için çok özel olduğunu söyledi, “2019’dan sonra 2020’nin en az onun kadar özel olması için hayalim ve hedefim var. Bu hedefler için gerek saha içinde gerek saha dışında, gerek futbolcu gerekse de bu ekibin en deneyimli ismi olarak, takımım için elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya hazırım. Ve 2020’nin Fenerbahçe için unutulmaz bir yıl olacağını söyleyebilirim” dedi.

2020 yılıyla birlikte 40 yaşına girmeye hazırlanan Emre Belözoğlu, 16 yaşından bu yana üst düzey futbol kariyerine devam ediyor.

Yeni yıl için geri sayıma geçtiğimiz bu günde Fenerbahçe Kaptanı, 2019 yılı değerlendirmesini ve 2020 yılı beklentilerinin yanısıra şampiyonluk yarışı, emeklilik planı, günlük yaşantısı ve EURO 2020 ile ilgili hedeflerini Milliyet ile paylaştı;



Gençlere mesaj

“Öncelikle herkesin yeni yılını kutlamak istiyorum. Geride bıraktığımız yıllar her insanda bazı anılar, iyi kötü izler bırakıyor. Yaşanmışlıkların hepsi olumlu ya da olumsuz ders alınması, hayata dair deneyim kazanılması gereken en kıymetli şey olarak bize kalıyor.

Kendini sorgulamayı, attığım iyi kötü tüm adımları sonrasında değerlendirmeyi, hata yaptıysam farkına varmayı ve bunu düzeltmek adına çabalamayı düstur edinmiş bir yapıya sahibim. Bu yapıya sahip olmak için de çok çaba sarf ettim. Tüm gençlere de bunu öneriyorum.

Mutlaka kendilerini her daim bir süzgeçten geçirip hatalardan ders çıkarma ve uzun vadede değişim, dönüşümlerini sağlamak için bunları doğru şekilde değerlendirmek konusunda açık ve aktif olsunlar. İnanıyorum ki bu yaklaşım, kişisel gelişimimiz noktasında bizlere çok ciddi bir etki yaratıp, yeni bir sürecin kapısını aralamamıza sebep olacaktır.”



En özel yılımdı

“Emre Belözoğlu olarak 2019 yılı, geçirdiğim en özel yıllardan biri oldu diyebilirim. Saygı duyduğum insanlarla ve güzel bir ekiple sürdürdüğüm, başarılı olmak adına elimizden geleni ortaya koyduğumuz bir süreç geçirdim. Bu noktada her konuda verdikleri destekten ötürü başta Sayın Başkan Göksel Gümüşdağ olmak üzere tüm Başakşehir Kulübü’ne teşekkür etmek istiyorum.



Kendimi bildim bileli Fenerbahçeli olduğumu herkes biliyor. Futbola ilk başladığım gün itibariyle de tek bir hedefim vardı o da bu kulübün formasını giymek. Şükürler olsun bunu başardım. Hatta kariyerimde geçirdiğim en özel dönemleri, renklerine gönülden de bağlı olduğum Fenerbahçe’de yaşadım. Takımımdan ayrı kaldığım dönemlerde söylediğim ve gönlümde olan bir şey vardı, o da kariyerimi sonlandırmadan bu formayı bir kez daha giymek, futbolu Fenerbahçe’de bırakmak. İşte 2019 bana bunu yaşattığı için benim için çok özel, çok anlamlı. Bu noktada bana bu şansı tanıyan Başkanımız Ali Koç’a, Başkan Vekilimiz Sayın Semih Özsoy’a teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca her zaman layık olmak için mücadele ettiğim büyük Fenerbahçe camiasına da yürekten teşekkür ederim.

Ben bu forma için elimden gelenin her zaman en iyisini vermeye çalıştım. Bugün 39 yaşımda yeniden giydiğim Fenerbahçe forması için, kulübümün başarısı için elimden gelenin en iyisini vermeye de devam edeceğim.”



Hayallerim var

“Yaşamımızda bizlere yeni hikayeler yaratacak yepyeni bir yıla girmek üzereyiz. 2019’dan sonra 2020’nin de en az onun kadar özel olması için hayalim ve hedefim var. Ancak bu kez durum farklı; bu hayalimi ve hedefimi paylaştığım başkanından, teknik direktörüne, futbol takımından malzemecilerine ve milyonlarca taraftarına kadar koskoca bir camia var.

Bu hedefler için gerek saha içinde gerek saha dışında, gerek futbolcu gerekse de bu ekibin en deneyimli ismi olarak ben, takımım için elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya hazırım. Ve 2020’nin F.Bahçe için unutulmaz bir yıl olacağını söyleyebilirim.”

"Cagliari maçı bir başkaydı’



‘“2019’da unutamadığım maçtan bahsedeceksek mutluluklardan bahsetmek isterim. Fenerbahçe formasıyla ilk sahaya çıktığımız maç içeride Cagliari ile oynadığımız, seyirci ile buluştuğumuz maç. O maça taraftarın gösterdiği ilgi. 4 sene sonra Fenerbahçe forması giydiğim ilk maç itibariyle en mutlu olduğum maçtı diyebilirim.

Benim böyle olaylar karşısında heyecanlı olduğumu herkes biliyordur. Ben o heyecanı kaybettiğim zaman futbolu bırakacağım. O yüzden içimdeki heyecan gençliğindeki heyecan kadar mevcut. Tabii ki hayatın gerçekleri var. Yaşımız ilerliyor. Bedenimiz ona göre bir yıpranma yaşıyor. Ama ben genel anlamda içimdeki o heyecanın aynı olduğunu düşünüyorum. Genç bir oyuncu kadar aynı heyecanı taşıyorum. Hayatın gerçeklerini de kabul etmek lazım. Sadece o senelerin getirdiği olgunlukla beraber doğru karar verebilme yeteneğim daha da gelişti.”





Milliyet okurlarına!..

Değerli Milliyet okurlarının da yeni yılını tebrik ediyor; sağlık, huzur, mutlulukla geçecek bir yıl olmasını diliyorum.

Güzel ülkemiz için de 2020 yılının barışla, huzurla, toplumsal ve ekonomik gelişmelerle anılacağı bir yıl olmasını temenni ediyorum.

‘Sinerjiyi hissettim’

En olumsuz anda dahi hiçbirimiz umudumuzu, inancımızı asla kaybetmiyoruz. Sahip olduğumuz bu takım ruhuyla biz bu sene şampiyon olacağız

“Bazen sezonlar başlar takımlar transferlerini, hazırlıklarını yaparlar, her şey çok yolunda görünür, sisteminiz oturmuş görünür ama futbol sinerjisi yanınızda değilse her ne olursa olsun o sonuca ulaşamazsınız. Bu sene ilk toplanma anımızdan itibaren hepimizin gördüğü, hissettiği; bu sinerjinin bizim yanımızda olduğu, en olumsuz anda dahi hiçbirimizin umudumuzu, inancımızı asla kaybetmediğimiz. Şampiyonluğa susamış bir takım, büyük camiamızın tarifsiz desteğiyle bizler, bu sene bundan asla vazgeçmeyeceğiz!



Takıldığımız yerde ayağa kalkıp devam edeceğiz. Bir gün başkanımız ateşleyecek, bir gün taraftarımız, bir gün hocamız, bir gün takımın en genç ismi belki de... Ama şunu biliyoruz; sahip olduğumuz bu takım ruhuyla biz bu sene şampiyon olacağız!

Fenerbahçeli olarak milyonları temsil etmek ve Fenerbahçe’mize hizmet etmek bizim sorumluluğumuz ve omuzlarımızdaki bu sorumluluk bizlere en büyük gücü verecek. Şampiyonluk yolunda omuz omuza bizim yanımızda olan tüm Fenerbahçe camiasının yeni yılını kutluyor, sevgi ve saygılarımı gönderiyorum.”

‘EURO 2020’ye gitmek istiyorum’

“Saha içi hedeflerim devam ediyor. Hedeflerim arasında olan kulübümüzü şampiyon yapmak adına saha içi ve dışı ne yapmam gerekiyorsa yapıyorum. Ama performans olarak tamamen sahaya konsantre olmuş durumdayım. Çünkü Avrupa Şampiyonası var. Milli Takımla Avrupa Şampiyonası’na gitmek istiyorum. Takımın içinde olmak istiyorum. Buraya hep beraber getirdik. Orayla beraber bu işi taçlandırmak istiyorum. Ama net bir kararım yok. Kesinlikle net bir kararım yok. Olayların akışına bakacağım. Belki dediğin gibi en çok konuşulacak zamanlar Mayıs - Haziran. O zaman da bir karar vereceğim. Birkaç dostum ve ailemle oturup karar vereceğim. Çünkü ailem içindekilerin hemen hemen hepsi oynamamı istiyor. Ben ise bu konuda tam bir karar vermedim.”

‘Akşam 10’da uyurum’

“Benim yaptığım aslında hemen hemen her oyuncunun yapması gereken bir durum. Yaşı ilerlemiş her oyuncunun yapması gereken bir durum. Akşam 10’da uyuduğum ise efsane değil gerçek. Keşke değişse saat... Haftanın 4-5 günü 10’da yatıyorum. O işin gerçeği. Bizim evde 22.30 gibi ışıklar kapanıyor. Çocuklar 20.30 - 21.00 gibi yatıyor. Kalkış hep beraber sabah 06:00 - 06:30.



Geç de olsa doğruyu bulmuş bir oyuncu olarak yorumlamak lazım bunu. Hayatımın hep periyodunda böyle yaşamadım ben. Evlendikten sonra özellikle dikkat etmeye çalıştım. 29 yaşından sonra bu birazcık bende başladı. Performansıma da olumlu yansıdığını görüyorum bunun. Bunla beraber hayatım da bereketlendi. Çok geç yatıp geç kalkan bir insan olmadım ben. Günün de bereketini alması gerekiyor insanın. O yüzden sabah 06.30’dan sonrasını uyuduğumu hatırlamıyorum son 12 yıldır.”







‘Bazen şampiyonluk yetmez’

Fenerbahçe’de ikincilikler ya da finallere çıkıp kaybetmeler yetmez. Bazen şampiyonluklar yetmez bu kulüpte. Gol kralı olmak yetmez. Ligin en az gol yiyen kalecisi olmak yetmez. En çok asist yapan orta saha olması yetmez. Burası başka bir yer başka bir kuvvet



“Ben şampiyonluk yarışında dört büyük takımın olacağını düşünüyorum. Bizim zaten olacağımıza inanıyorum. Sonuna kadar da inşallah kupayı kaldıracak o enerjiye sahip olduğumuza inanıyorum. Dört büyüklerin arasında geçeceğini ve onlara yaklaşabilecek Sivas ve Başakşehir olduğunu düşünüyorum. Bu altı takım arasında bu şampiyonluk yarışının gideceğini düşünüyorum. Çünkü artık takımlar çok daha birbirine iyi çalışıyorlar.

Ligi iyi bilen hocalar karşılıklı oynuyorlar. Günlük performanslar çok etkin. Bizim için de aynı gerçekler var. Kim daha uzun metrajlı planlamışsa oyuncu kadrosunu daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda bizim rakibimiz olabilecek kafamda iki üç tane takım var. Ama biz de geçen sene yaşadığımız o travmadan sonra devre arası itibariyle iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum.”



Çetin geçecek

Fenerbahçe’de ikincilikler ya da finallere çıkıp kaybetmeler yetmez. Bazen şampiyonluklar yetmez bu kulüpte. Gol kralı olmak yetmez. Ligin en az gol yiyen kalecisi olmak yetmez. En çok asist yapan orta saha olması yetmez. Burası başka bir yer başka bir kuvvet. İnsanın içine girdiğinde anlayabileceği bir güç burası. O anlamda bizler bu yarışı sonuna kadar kovalayabilecek kalibreye sahip bir takımız. Ligin ikinci yarısı itibariyle bizi bu anlamda çetin bir mücadele bekliyor.”



Devreyi daha iyi bir yerde bitirebilirdik

“Bizim için puansal anlamda tam istediğimiz gibi olmasa da oyunsal anlamda bazı maçlar gerçekten seviyemizi yakaladık. Bazı maçlarda seviyemizin altında gittiğimiz dönemler de oldu. Daha iyi yerde daha iyi puanda bitirebilirdik. İkinci yarıda; ilk yarıda yaptığımız hataları yapmazsak sezonun sonunda inşallah istediğimiz puanlara ulaşıp şampiyonluğu elde edebiliriz diye düşünüyorum.

Dış saha performansımız biraz daha iyi olmalı. İnşallah Rize maçı deplasmanlar için bir başlangıç olabilir. İyi bir kamp dönemi geçirmemiz gerekiyor. Ligin ilk yarısında baktığımızda kendi sahamızda zaten çok büyük problem yaşamadık gibi gözüküyor. Belki bir içeride Antalyaspor mağlubiyetini söyleyebiliriz. Onun dışında iç saha performansımız iyiydi, bizler de taraftarlarımız da iç saha performansından memnun.”