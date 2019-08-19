Emre 1542 gün sonra F.Bahçe formasıyla ağları havalandırdı

Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu, tam 4.5 yıl sonra Kadıköy'de sarı-lacivertli forma altında bir lig maçında oynadı.

1542 gün sonra Süper Lig'de gol attı

Emre Belözoğlu, 1542 gün sonra Fenerbahçe formasıyla Süper Lig'de gol attı.

Savunmada mecburi hamleler

Teknik direktör Ersun Yanal, Gazişehir önünde savunma hattında mecburi hamleler yaptı. Stoper ve sol bek eksiği olan Yanal, hazırlık maçlarında olduğu gibi Jailson ve Dirar'ı kullandı.

Jailson stoperde Zanka ile oynarken, Dirar yine sol beke geçmek zorunda kaldı.

Gazişehir'le ilk maç

Fenerbahçe lig tarihinde Gazişehir Gaziantep'le ilk kez karşılaştı. 1988 yılında kurulan kulüp, daha önce Süper Lig seviyesine hiç çıkmamıştı. Sarı-lacivertliler, kupada da karşılaşmadığı rakibini ilk defa Kadıköy'de ağırladı.

Taraftar desteği

Süper Lig'de ilk hafta maçında Kadıköy'de Gazişehir'i konuk eden Fenerbahçe'yi taraftarları yalnız bırakmadı.

Sarı-lacivertli taraftarlar tribünlerin tamamına yakınını doldurdu. Tribünlerden özel tezahüratlarla da takıma büyük destek verildi.