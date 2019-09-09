Emre BelÃ¶zoÄŸlu ayrÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±

A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, 2020 Avrupa ÅžampiyonasÄ± (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. haftasÄ±nda yarÄ±n Moldova ile deplasmanda yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â

Moldova'nÄ±n baÅŸkenti KiÅŸinev'de karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n oynanacaÄŸÄ± Zimbru StadÄ±'nda ilk 15 dakikasÄ± basÄ±na aÃ§Ä±k gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenman, koÅŸu ve Ä±sÄ±nma hareketleriyle baÅŸladÄ±.Â

AntrenmanÄ±n basÄ±na kapalÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ise taktik Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Milli futbolcu Emre BelÃ¶zoÄŸlu, takÄ±mdan ayrÄ± bireysel antrenÃ¶r eÅŸliÄŸinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°dmanÄ± TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu BaÅŸkanÄ± Nihat Ã–zdemir ile yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri de takip etti.