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HaberlerMilli TakÄ±mEmre BelözoÄŸlu ayrÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±!
09.09.2019 - 23:00| AA

Emre BelözoÄŸlu ayrÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±!

2020 Avrupa ÅžampiyonasÄ±'nda Moldova ile deplasmanda karÅŸÄ±laÅŸacak A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, hazÄ±rlÄ±klarÄ± tamamladÄ±.Â

Emre BelözoÄŸlu ayrÄ± çalÄ±ÅŸtÄ±!

A Milli Futbol TakÄ±mÄ±, 2020 Avrupa ÅžampiyonasÄ± (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 6. haftasÄ±nda yarÄ±n Moldova ile deplasmanda yapacaÄŸÄ± maÃ§Ä±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± tamamladÄ±.Â 

Moldova'nÄ±n baÅŸkenti KiÅŸinev'de karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n oynanacaÄŸÄ± Zimbru StadÄ±'nda ilk 15 dakikasÄ± basÄ±na aÃ§Ä±k gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenman, koÅŸu ve Ä±sÄ±nma hareketleriyle baÅŸladÄ±.Â 

AntrenmanÄ±n basÄ±na kapalÄ± bÃ¶lÃ¼mÃ¼nde ise taktik Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Milli futbolcu Emre BelÃ¶zoÄŸlu, takÄ±mdan ayrÄ± bireysel antrenÃ¶r eÅŸliÄŸinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°dmanÄ± TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu BaÅŸkanÄ± Nihat Ã–zdemir ile yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri de takip etti.

Emre BelÃ¶zoÄŸlu ayrÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±

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    A Milli TakÄ±m, Moldova maçÄ±na hazÄ±r
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