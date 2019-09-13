Emre Belözoğlu belirsizliği

Sarı-lacivertliler, Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.



Bu önemli maç öncesi takımda ciddi eksikler söz konusu. Isla, Hasan Ali Kaldırım ve Moses bu maçta sakatlıkları nedeniyle yok. Bunun yanı sıra kaptan Emre Belözoğlu’nun da belinde ağrılar var. Bu nedenle 39 yaşındaki futbolcunun durumu belirsizliğini koruyor. Emre’nin oynayamaması durumunda bu bölgede Luiz Gustavo ile Tolga Ciğerci’nin yan yana oynaması düşünülüyor.