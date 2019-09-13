Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçeEmre Belözoğlu belirsizliği
13.09.2019 - 08:00 |

Emre Belözoğlu belirsizliği

Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu belirsizliği var.

Emre Belözoğlu belirsizliği

Sarı-lacivertliler, Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam ediyor.

Bu önemli maç öncesi takımda ciddi eksikler söz konusu. Isla, Hasan Ali Kaldırım ve Moses bu maçta sakatlıkları nedeniyle yok. Bunun yanı sıra kaptan Emre Belözoğlu’nun da belinde ağrılar var. Bu nedenle 39 yaşındaki futbolcunun durumu belirsizliğini koruyor. Emre’nin oynayamaması durumunda bu bölgede Luiz Gustavo ile Tolga Ciğerci’nin yan yana oynaması düşünülüyor.

Emre Belözoğlu belirsizliği

Putin, Habib Nurmagomedov ile görüştü
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ve sahne Falcao’nun

Ve sahne Falcao’nun

Cenk’in Barcelona sırrı

Cenk’in Barcelona sırrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Koç'u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Koç'u kabul etti

İyi puan yetmez!

İyi puan yetmez!

Sıradaki Haber