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11.10.2019 - 22:12 | | DHA

Emre Belözoğlu dalya dedi

Emre Belözoğlu, Arnavutluk mücadelesi ile birlikte 100üncü kez A Milli Takım formasını giydi.

Emre Belözoğlu dalya dedi

Emre Belözoğlu, Arnavutluk mücadelesi ile birlikte 100üncü kez A Milli Takım formasını giydi. Belözoğluna maç öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir tarafından madalya takdim edildi. Şükrü Saraçoğlu Stadyumundaki taraftarlar da Belözoğluna tezahüratlarda bulundu.

1796 GÜN SONRA ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU

A Milli Takım, Arnavutluk karşılaşmasıyla birlikte 1796 gün sonra Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda milli maça çıktı. Türkiye, bu statta son karşılaşmasını 12 Kasım 2014'te özel maçta Brezilya ile oynarken, mücadeleden 4-0'lık yenilgi ile ayrıldı. Ay-yıldızlı ekip, Şükrü Saraçoğlu Stadı'nda bu karşılaşmaya kadar oynadığı 16 maçta 8 galibiyet 3 beraberlik alırken, 5 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Türkiye, bu karşılaşmalarda 25 gol atarken kalesinde 20 gol gördü. 

 

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