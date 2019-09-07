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HaberlerMilli TakımEmre Belözoğlu doğum gününde dalya dedi
07.09.2019 - 23:02| AA

Emre Belözoğlu doğum gününde dalya dedi

Emre Belözoğlu, A Milli Takım ile doğum gününde 100. maçına çıktı.

Emre Belözoğlu doğum gününde dalya dedi

Milli takımın, Andorra ile oynadığı mücadelede ilk 11'de sahaya çıkan Emre Belözoğlu, A Milli Takım ile doğum gününde 100. maçına çıktı.

Bugün 39 yaşına giren Emre, 100 maça çıkan ve ay-yıldızlı formayı en fazla giyen oyuncular sıralamasında 4. sırada yer alan Arda Turan'ı da yakalamış oldu. 

Deneyimli futbolcu, geride kalan 19 sezonda 99 kez giydiği ay-yıldızlı forma ile 9 kez gol sevinci yaşadı. Emre, A Milli Takım formasını ilk olarak 23 Şubat 2000'de, 19 yaşındayken Norveç ile Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan özel maçta giymişti. Emre, Türkiye'nin, 2-0 kaybettiği maçın 72. dakikasında Tugay Kerimoğlu'nun yerine oyuna dahil olmuştu.

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