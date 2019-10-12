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HaberlerEuro 2020Emre Belözoğlu: "Herkese ispat etmemiz gereken..."
12.10.2019 - 01:03 | | Skorer

Emre Belözoğlu: "Herkese ispat etmemiz gereken..."

EURO 2020 Elemeleri'nde Arnavutluk'u 1-0 mağlup eden Milli Takım'da Emre Belözoğlu maç sonu konuştu.

Emre Belözoğlu: "Herkese ispat etmemiz gereken..."

EURO 2020 Elemeleri'nde Arnavutluk'u 1-0 mağlup eden Milli Takım'da Emre Belözoğlu maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Bizim esas kahramanlarımız şu anda sınırda"
"Bizi bazen maçtan sonra milli kahramanlar ilan ediyorlar. Bizim esas kahramanlarımız şu anda sınırda. Biz evlerimizde rahat uyuyorsak, onların sayesinde. Bütün dualarımız askerlerimiz için. Allah onların ayaklarına taş değdirmesin."

"Ülkemizin büyüklüğünü herkese ispat etmemiz gereken bir geceydi"
"Ülkemizin büyüklüğünü herkese ispat etmemiz gereken bir geceydi. Tüm kahramanlarımız, sınırda, o savaş sırasında dahi 'maç ne oldu?' diye birbirlerine soruyordur. Biz de onları düşünüyoruz. Allah, ayaklarına taş değdirmesin."

"Bu ülke bayrağına layık olacağız"
"İnşallah bu güzel ülke şampiyonalara gitmeyi hak ediyor. Bu ülke bayrağına layık olacağız"

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