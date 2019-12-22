Emre Belözoğlu: Kavga iddiaları yalan

Evinde Beşiktaş'ı 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de maç sonu yaşananlar kafa karıştırdı. Önce teknik direktör Ersun Yanal yayıncı kuruluşa, "Teknik direktörü olmayan Fenerbahçe kazandı" açıklaması yaptı.

Ardından birlikte basın toplantısına katılan Yanal ve kaptan Emre Belözoğlu, kavga ettikleri iddialarına karşın kameraların karşısına geçti.

Toplantıda konuşan Yanal, "Aramızda hiçbir problem yok" dedi. Bunun ardından bir açıklama da kaptandan geldi.

Açıklama şöyle:

Hocayla kavga ettiğimiz iddiası yalandır, ettiysek ettik deriz. Ucundan köşesinden bile alakası yok kavga olayının. Ayıp bunların dile getirilmesi. Dedikodular, ortaya atılan yalanlar, yalan atan kişi tarafından ispatlanmak zorunda olunmadığı bir dönemde yaşıyoruz. Ben Fenerbahçe camiasına gönül vermiş herkese, gündemi böyle meşgul ettiğim için çok üzgün olduğumu belirtmek istiyorum."

"Galibiyeti bu kadar hak ettiğimiz maçtan sonra bunların konuşulmasının neden olduğunu anlayacak kadar zeki bir insanım, Fenerbahçe taraftarının da öyle olduğunu düşünüyorum."

"Hocamla aramızda böyle bir şey olmadığı gibi, olamayacağı gibi bir durum var. Ben neden böyle gündeme geliyorum diye düşünüyorum. Bu sene şampiyon olmak istiyoruz ve sonuna kadar kovalayacağız, bu enerji ve gurur bizde var. Yaşatmadığım şeylerin bedeli olmasın."

"Fenerbahçe'ye gram zararım olacaksa, hissettiğim anda uygulamam zaten ben."

"Bu konuşmalar nereden çıktı? Fenerbahçe'nin büyüklüğüyle alakalı ortaya çıkan bir dedikodudur bu. Hoca bana dedi ki, 'seninle kavga ettiğimiz konuşuluyor, gel basın toplantısına beraber çıkalım ve millet görsün' dedi. Bir anda basın toplantısında buldum kendimi."

"Hoca beni oynatmayabilir, her takım arkadaşım gibi hocama saygı duyacağım. Ben Fenerbahçe'ye hizmet etmeye geldim, bazen oynayarak, bazen oynamayarak. Hala oynamadığım için üzülüyorum, o duygum var ama oynamadığım zaman böyle bir süreci hak etmiyorum."