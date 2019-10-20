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HaberlerFenerbahçeEmre Belözoğlu: "Kaybetmek mi kırık acısı mı..."
20.10.2019 - 21:23 | | Skorer

Emre Belözoğlu: "Kaybetmek mi kırık acısı mı..."

Süper Lig'de Denizlispor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu: "Kaybetmek mi kırık acısı mı..."

Süper Lig'de Denizlispor'u deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de kaptan Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

"Kırığın acısını seçerim"
"Kaburgamda kırık var. Sonradan bir yumuşama falan yok. Bunu acıtasyon haline getirmenin anlamı yok. Oynayabiliyorsam, sorun yok. Kaybetmenin acısını mı, kırığın acısını mı seçecek olsam, kırığın acısını seçerim. Kazanmak güzel, inşallah sonuna kadar gider."

 "Bizim hedefimiz şampiyonluk"
"Taraftarlar sağ olsun, bazen hak ettiğimden fazla teveccüh gösteriyor. Denizli güzel bir şehir, her zaman ligde olmaları gerekiyor. Onlara da başarılar diliyorum. Bizim hedefimiz şampiyonluk, inşallah haftaya da kazanırız ve bu sene taraftarlarımızı mutlu ederiz"

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